Труп 22-летней девушки нашли в квартире в Новой Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Труп 22-летней девушки нашли в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Куприна в Новой Москве. На теле обнаружены признаки убийства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации следователей, смерть произошла в ходе бытового конфликта между 32-летним мужчиной и 22-летней девушкой, которые жили вместе. Он задушил женщину.
Предполагаемого преступника задержали. Будет открыто уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России — «Убийство». На опубликованном прокуратурой фото видно, что труп девушки нашли в кровати.
Дело находится на контроле у прокуратуры ТиНАО. Работу координирует зампрокурора округов Игорь Савватеев.
Ранее человек разбился насмерть, выпав из окна в Новой Москве. Инцидент прошел в доме № 16 по улице Лазурной.