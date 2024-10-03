Труп 22-летней девушки нашли в квартире в Новой Москве

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Прокуратура: сожитель задушил 22-летнюю девушку в квартире в Новой Москве

Труп 22-летней девушки нашли в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Куприна в Новой Москве. На теле обнаружены признаки убийства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации следователей, смерть произошла в ходе бытового конфликта между 32-летним мужчиной и 22-летней девушкой, которые жили вместе. Он задушил женщину.

Предполагаемого преступника задержали. Будет открыто уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России — «Убийство». На опубликованном прокуратурой фото видно, что труп девушки нашли в кровати.

Дело находится на контроле у прокуратуры ТиНАО. Работу координирует зампрокурора округов Игорь Савватеев.

Ранее человек разбился насмерть, выпав из окна в Новой Москве. Инцидент прошел в доме № 16 по улице Лазурной.