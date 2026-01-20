Тропический Чикатило: русский маньяк-аниматор мог убить 15 женщин в Индии

Маньяк-аниматор с Гоа Алексей Леонов во время допроса признался в целой серии убийств. 30-летний мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, мог расправиться сразу с 15 женщинами, сообщает SHOT .

На данный момент известно о трех жертвах аниматора. Во время допроса он заявил, что также совершал преступления в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, где посещал священные буддистские места.

Мужчина знакомился с женщинами в социальных сетях, долгое время вел с ними переписку. Когда ему отказывали в романтических отношениях, маньяк расправлялся с жертвами.

Над делом активно работают полицейские. Они устанавливают личности и маршруты передвижения женщин, которые пропали без вести в штате Химачал-Прадеш. Также правоохранители проверяют все места, где останавливался маньяк. Во время своего смертельного путешествия на Гоа Леонов расправился с местной жительницей, которую предварительно позвал замуж. Позже она скончалась от передозировки наркотиками.

Двум россиянкам маньяк перерезал горло. Предположительно, он состоял в отношениях сразу с тремя женщинами. Преступника задержали прямо на месте убийства. Он лежал рядом с жертвой в женской одежде, на мужчине были леопардовые лосины. По словам местных жителей, он мог попробовать новый вид наркотиков.

