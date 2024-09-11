Трое мигрантов приставали к школьницам у станции метро «Алексеевская»

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Проверка проводится после приставания мигрантов к школьницам у метро в Москве

Доследственная проверка проводится после приставаний мигрантов к двум школьницам около станции метро «Алексеевская» на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба СК России.

При проверке соцсетей правоохранительные органы обнаружили информацию, что около станции метро «Алексеевская» трое мигрантов приставали к двум девочкам 13 и 14 лет.

По факту случившегося проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 135 УК РФ (развратные действия).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее мигрант из Средней Азии пытался изнасиловать девушку около станции метро «Волжская» в Москве.