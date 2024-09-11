Трое мигрантов приставали к школьницам у станции метро «Алексеевская»
Проверка проводится после приставания мигрантов к школьницам у метро в Москве
Доследственная проверка проводится после приставаний мигрантов к двум школьницам около станции метро «Алексеевская» на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба СК России.
При проверке соцсетей правоохранительные органы обнаружили информацию, что около станции метро «Алексеевская» трое мигрантов приставали к двум девочкам 13 и 14 лет.
По факту случившегося проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 135 УК РФ (развратные действия).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.
Ранее мигрант из Средней Азии пытался изнасиловать девушку около станции метро «Волжская» в Москве.