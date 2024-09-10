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Мигрант пытался изнасиловать девушку около станции метро в Москве

В Москве мигрант из Средней Азии попытался изнасиловать девушку. Инцидент произошел 9 сентября около станции метро «Волжская», сообщает Информационный центр СК России.

Пострадавшей удалось пресечь противоправные действия мигранта, но преступник скрылся. О произошедшем девушка сообщила в полицию.

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела у руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова. В центральном аппарате контролируют следственные действия по делу.

Ранее в доме на Новокосинской улице в столице гражданин Таджикистана приставал к 12-летней девочке в лифте. Инцидент произошел 1 сентября. О случившемся ребенок сообщил родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.