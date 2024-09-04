Таджик приставал к 12-летней школьнице в лифте на востоке столицы

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Мигранта задержали за приставания к 12-летней девочке в лифте в Москве

В доме на Новокосинской улице в Москве гражданин Таджикистана приставал к 12-летней девочке в лифте, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

Инцидент произошел 1 сентября. О случившемся ребенок сообщил родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

Оперативно злоумышленник был установлен и задержан. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Перовским райсудом об аресте мигранта.

Также мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.