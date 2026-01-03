Трамп приказал армии США атаковать цели в Венесуэле

сегодня в 10:44

Президент США Дональд Трамп приказал атаковать цели внутри Венесуэлы, в том числе военные объекты. Чиновники администрации главы государства осведомлены о взрывах в Каракасе, рассказала журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс, сообщает РИА Новости .

По данным NYT, в Белом доме не стали комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

Утром 3 января американский десант высадился в столице Венесуэлы Каракасе. В городе начались перестрелки. Движение по центру столицы ограничили.

Были атакованы военные объекты страны. Над городом заметили военные вертолеты ВС США. По улицам ездила техника армии Венесуэлы.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил с инициативой провести срочное заседание ООН и Организации американских государств. Причиной было названо то, что США начали атаковать Венесуэлу.

