Глава Колумбии требует провести заседание ООН из-за нападения США на Венесуэлу
Фото - © Lusi Lindwurm. Собственная работа/Wikipedia.org
Президент Колумбии Густаво Петро выступил с инициативой организовать срочное заседание ООН и Организации американских государств. Причина в том, что Соединенные Штаты атакуют Венесуэлу, сообщает ТАСС.
Петро отметил, что столица страны, Каракас, подверглась ракетному удару.
3 января армия США напала на Венесуэлу. Американские солдаты начали атаковать Каракас. В городе, предварительно, высадился десант ВС США.
В разных частях Каракаса идут перестрелки. Движение в центре столицы Венесуэлы ограничили.
ВВС США нанесли повторный удар по авиабазе El Libertador в Маракае. Воздушное пространство над Венесуэлой закрыто. Также над Каракасом летают американские военные вертолеты.
