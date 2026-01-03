сегодня в 10:33

NYT: в ВС США не стали комментировать причастность к атаке на Каракас

Представитель армии США не стала комментировать вероятную причастность американских военных к взрывам в столице Венесуэлы, Каракасе. Они произошли утром 3 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал The New York Times (NYT).

Представитель армии США в Вашингтоне сказала, что знает о детонациях в Каракасе.

Однако она не стала комментировать, имеют ли к этому отношения Вооруженные силы Соединенных Штатов.

Утром 3 января американский десант, предположительно, высадился в Каракасе. ВС США обстреляли военные объекты венесуэльской армии в городе. Также над населенным пунктом заметили военные вертолеты.

Боевые действия продолжаются. В разных частях города слышны перестрелки. По улицам ездит военная техника венесуэльской армии.

