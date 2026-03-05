«Токсичный поцелуй»: россиянка раздавила томката и получила ожог половины лица на Бали

Россиянка во время сна случайно раздавила жука-томката и получила серьезный ожог половины лица на Бали.

«Самый токсичный поцелуй в моей жизни <…> Теперь я знаю главное правило — томката нельзя давить. Его нужно аккуратно сдуть или стряхнуть» — заявила Дарья, демонстрируя ожог на видео в своем Instagram* (SH.JC).

По словам пострадавшей, она знала о существовании томката, но это ее не спасло. Во время сна на своей кровати девушка случайно раздавила жука лицом. При этом томката нельзя убивать, так как при контакте с кожей жук выделяет токсичное вещество — педерин.

Реакция появляется только через 6-24 часа. Сначала легкое покраснение, потом жжение, воспаление, иногда «пузырьки» на коже.

Дарья добавила, что если контакт все же произошел, следует как можно быстрее промыть кожу водой с мылом и не тереть. Это может спасти от более печальных последствий.

Томкат — небольшой жук из семейства стафилинид, внешне напоминающий муравья. В основном встречаются в тропиках и субтропиках, предпочитают берега водоемов и болотистые луга. Педерин вызывает сильное раздражение, ожоги и волдыри. В тяжелых случаях возможны суставные боли, приступы тошноты и лихорадка.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.