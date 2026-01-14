«Тикал от бандитов»: голый мужчина прятался в туалете детсада в Москве

сегодня в 12:03

В Москве на Ярославском шоссе произошел странный инцидент в одном из детских садов. Сотрудники дошкольного учреждения обнаружили в туалете голого взрослого мужчину и вызвали Росгвардию, которая в итоге задержала неизвестного, сообщает «МК: срочные новости» .

Незваным гостем оказался 39-летний мужчина. Он прятался в туалете дошкольного учреждения без одежды, что вызвало дополнительные вопросы у персонала.

Задержанный объяснил свое появление в детском саду весьма необычно. По его словам, он скрывался от преследовавших его бандитов и решил укрыться в здании.

«Тикал от бандитов и пробрался на территорию детского садика», — сказал мужчина в ответ на вопрос сотрудника правоохранительных органов, как тот оказался в туалете детского сада.

В настоящее время компетентные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

