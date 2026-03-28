Телохранитель Джилл Байден ранил себя из пистолета в аэропорту Филадельфии

Работник Секретной службы США, который защищает экс-первую леди государства Джилл Байден, по ошибке выстрелил в свою ногу. Это случилось 27 марта в международном аэропорту Филадельфии, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Associated Press (AP).

Агенту оказали медицинскую помощь и он был госпитализирован.

Инцидент не оказал влияния на работу аэропорта. Джилл Байден в момент происшествия не была рядом с местом, где прозвучал выстрел.

Представители бывшего американского президента Джо Байдена не стали давать комментарии.

Американская секретная служба защищает первых лиц страны. С 1965 года она занимается обеспечением безопасности экс-президентов и их семей.

