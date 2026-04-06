Тело женщины, пропавшей с внучкой в Дагестане, нашли

Трагедия произошла в Дагестане, где целый регион страдает из-за мощного наводнения. В момент прорыва дамбы Геджухского водохранилища семья ехала на машине. Дедушка и маленький сын пропавшей женщины смогли выбраться из автомобиля, а бабушку и внучку унесло течением.

Тело ребенка уже нашли. Через несколько дней девочке должно было исполниться шесть лет. Поиски продолжались больше суток.

Сильнейшие дожди привели к наводнению в Дагестане. Сложная обстановка остается в Махачкале, селе Геджух Дербентского района. В Дербентском районе проводится эвакуация. Планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. человек.

