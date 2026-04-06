Найдено тело девочки, пропавшей в Дагестане после потопа

Спасатели обнаружили тело пятилетней девочки, которая стала жертвой сильнейшего наводнения в Дагестане. Вместе с ней была бабушка, ее поиски продолжаются, сообщает SHOT .

В момент сильнейшего наводнения и прорыва дамбы Геджухского водохранилища семья ехала на машине. Дедушка и маленький сын пропавшей женщины смогли выбраться из автомобиля, а бабушку и внучку унесло течением.

Через несколько дней ребенку должно было исполниться шесть лет. Спасатели продолжают искать бабушку. Стихия уносит жизни, разрушает дома, заборы, размывает дороги.

Сильнейшие дожди привели к наводнению в Дагестане. Сложная обстановка остается в Махачкале, селе Геджух Дербентского района, Дербенте и т. д.

В Дербентском районе проводится эвакуация. Планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. человек.

