Меликов: жертв и пострадавших при обрушении здания в Махачкале не выявлено

Глава Дагестана Сергей Меликов посетил место обрушения трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому в Махачкале. По его данным, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Меликов подтвердил, что обрушение произошло из-за подмыва грунта. Эвакуированных людей расселяют в безопасное место. Глава региона подчеркнул, что, как только ситуация стабилизируется, людям предоставят возможность в сопровождении спасателей зайти в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи и документы.

Территория оцеплена, сам дом взят под охрану. 6 апреля его обследует спецкомиссия, после чего будет принято решение о судьбе здания и соседних домов. Администрация города назначит ответственных людей для координации работ и связи с жителями.

При этом специалисты подтвердили, что подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Так, несколько зданий построены прямо в русле водоема. Меликов дал поручение республиканскому Минстрою провести проверку и принять решения в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство.

Во всех городах и районах региона оперативные службы работают в усиленном режиме. Сложная обстановка остается в Махачкале, селе Геджух Дербентского района, Дербенте, районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе.

В понедельник Меликов проведет заседание правительства, где обсудят принятие дополнительных мер для решения проблем, вызванных стихией.

