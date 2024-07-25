Тело разбившейся в Турции МотоТани отправили в аэропорт Милас-Бодрум

Тело мотоблогерши МотоТани (Татьяны Озолиной), которая разбилась на трассе в Турции, отправили в аэропорт Милас-Бодрум, чтобы перевезти в РФ, сообщает SHOT .

24 июля тело Озолиной забрала из отделения судебно-медицинской экспертизы машина частной компании. Его доставили в аэропорт. Планируется транспортировать тело на самолете в Москву.

Ранее родственники и близкие мотоблогерши начали сбор средств в соцсетях.

МотоТаня вместе с другом и подписчиком своего блога из Турции ехала в сторону Милас Муглы, когда заметила автомобиль и стала притормаживать. Онур Обут, двигавшийся позади россиянки, не успел среагировать и протаранил ее. Из-за этого МотоТаня потеряла управление и погибла. Турку может грозить до 6 лет тюрьмы. При этом он утверждает, что это блогерша влетела в него.