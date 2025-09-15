сегодня в 08:13

Тело мужчины нашли под завалами дома в Ангарске, где произошел взрыв газа

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в многоквартирном доме в 12 микрорайоне Ангарска, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Под завалами найдено тело 56-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Рано утром в понедельник в одном из многоквартирных домов Ангарска произошел хлопок газовоздушной смеси.

ЧП произошло в квартире на втором этаже. Пожара не было, но от взрыва выбило окна.

Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей. Из-за инцидента пострадали три человека, из них двое доставлены в больницу.