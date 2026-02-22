Телефон пилота нашли на месте крушения вертолета в Амурской области

Телефон пилота обнаружили и изъяли на месте крушения вертолета Robinson R44 в Амурской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Завершены первоначальные следственные действия на месте падения воздушного судна Robinson R44 в Амурской области», — говорится в сообщении.

19 февраля частный вертолет пропал в Ромненском районе Амурской области. На борту находились 3 человека, в том числе правоохранители. Позднее обломки воздушного судна и тела погибших нашли в лесистой местности. Выяснилось, что у пилота не было прав на управление вертолетом, который не был зарегистрирован. О полете органы аэронавигации также не были уведомлены.

0:32 Видео - © Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

В ходе первоначального осмотра места крушения вертолета были найдены и изъяты телефон пилота и другие предметы, которые имеют важное значение для продолжения расследования. Назначены ряд экспертиз.

Ранее стало известно, что человек пострадал в результате жесткой посадки вертолета в Ямало-Ненецком округе. На борту во время ЧП находились 10 человек.

