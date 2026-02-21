Человек пострадал в результате жесткой посадки вертолета в Ямало-Ненецком округе
Фото - © Уральская транспортная прокуратура
Жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла в Ямало-Ненецком округе, пострадал один человек, сообщает «112».
На борту во время ЧП находились 10 человек, включая троих членов экипажа.
Одному человеку после жесткой посадки потребовалась амбулаторная помощь.
Также утром 20 февраля в Амурской области исчез с радаров вертолет Robinson с тремя людьми на борту. Он разбился в 14 км от места вылета.
