сегодня в 11:28

Человек пострадал в результате жесткой посадки вертолета в Ямало-Ненецком округе

Жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла в Ямало-Ненецком округе, пострадал один человек, сообщает «112» .

На борту во время ЧП находились 10 человек, включая троих членов экипажа.

Одному человеку после жесткой посадки потребовалась амбулаторная помощь.

Также утром 20 февраля в Амурской области исчез с радаров вертолет Robinson с тремя людьми на борту. Он разбился в 14 км от места вылета.

