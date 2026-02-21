Разбившийся в Приамурье вертолет не был официально зарегистрирован

Вертолет Robinson, который потерпел крушение на территории Амурской области, не был зарегистрирован. Службы аэронавигации не были уведомлены о полете, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Утром 20 февраля в Амурской области исчез с радаров вертолет Robinson с тремя людьми на борту. Он разбился в 14 километрах от места вылета. На борту находились полицейский и сотрудник следственного комитета. Они возвращались с оперативно-разыскных мероприятий. К настоящему моменту их судьба неизвестна. Поиски вертолета продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Транспортная прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела из-за крушения вертолета.

