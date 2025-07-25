Тела погибших при крушении Ан-24 извлекли из-под обломков

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Руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров заявил, что тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области извлечены из-под обломков, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Продолжается осмотр места происшествия. Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолета, установлены бортовые самописцы, извлечены тела из-под обломков», — рассказал Александров.

«Черные ящики» в ближайшее время доставят в Москву для расшифровки. Ространснадзор совместно с Росавиацией инициировали проверку авиакомпании «Ангара» на выполнение авиационных правил.

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. На борту были 42 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. Все пассажиры и экипаж погибли.