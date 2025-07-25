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На месте крушения Ан-24 в Амурской области нашли «черные ящики»

Специалисты обнаружили «черные ящики» на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Для расшифровки бортовые самописцы в ближайшее время доставят в столицу, сообщает пресс-служба правительства России.

Ространснадзор совместно с Росавиацией инициировали проверку авиакомпании «Ангара» на выполнение авиационных правил. По ее итогам будет принято решение о дальнейшей работе компании.

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. На борту были 42 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. По предварительным данным, все пассажиры и экипаж погибли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к российскому коллеге Владимиру Путину из-за авиакатастрофы с Ан-24. Политик выразил соболезнования от себя лично и от лица азербайджанского народа.