Алиев от лица азербайджанцев обратился к Путину и россиянам из-за крушения Ан-24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к российскому коллеге Владимиру Путину из-за авиакатастрофы с Ан-24 в Амурской области, в результате которой, предварительно, погибли почти полсотни людей. Политик выразил соболезнования от себя лично и от лица азербайджанского народа, следует из заявления на сайте руководителя республики.

Алиев заявил, что глубоко опечален новостями «о многочисленных человеческих жертвах» в связи с авиакатастрофой под Благовещенском. Глава Азербайджана выразил соболезнования как президенту России, так и родным и близким людей, погибших в результате крушения пассажирского авиалайнера.

«Уважаемый Владимир Владимирович, <…>. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — следует из письма Ильхама Алиева.

Утром 24 июля пассажирский Ан-24 вылетел из Благовещенска и пропал с радаров. Вскоре власти заявили, что авиалайнер потерпел крушение. На борту судна находились, по предварительным данным властей, 43 пассажира (пятеро — дети) и шестеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли все люди, находившиеся на борту самолета, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.