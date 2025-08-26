Таинственные вонючие шары появились на пляжах в Австралии

У берегов австралийского Нового Южного Уэльса вновь обнаружили необычную находку. На побережье повторно появились серые шары неизвестного происхождения, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Guardian.

Неопознанные серые шары были найдены на местных пляжах. Управление по охране окружающей среды штата (EPA) незамедлительно провело работы по очистке прибрежной зоны.

«Они пахнут абсолютно отвратительно», — отметил профессор химии университета Нового Южного Уэльса.

По предварительным данным, загадочные сферические объекты могли попасть в океан из системы канализации. Предполагается, что из-за изношенности и возросшей нагрузки, вызванной увеличением численности населения, канализационная система могла выйти из строя.

Таким образом, шары могли попасть в воду через ливневую канализацию или быть сброшены с проходящих мимо судов. В то время как собранные образцы анализируются, местным жителям и отдыхающим рекомендовано воздержаться от посещения пляжей, где были замечены эти серые шары.