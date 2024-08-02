Сына актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре Лас-Вегаса

58-летнего сына известного актера Армена Джигарханяна расстреляли в центре американского Лас-Вегаса, одна из пуль прошла мимо, а вторая задела голову. Об этом сообщает Mash .

Степан Джигарханян сообщил, что возвращался домой и якобы случайно угодил в разборку местных банд, один из представителей которых расстрелял его прямо из авто. Первая пуля пролетела мимо, а вторая попала в голову по касательной.

Мужчина сразу обратился к медикам, впереди у него лечение и реабилитация. Чем он не угодил местным гангстерам, Степан совсем не понимает.