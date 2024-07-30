Священник нашел мертвыми трех сестер-отшельниц в петербургской квартире

Все произошло 28 июля в доме на Комендантском проспекте. 34-летний священник пришел в гости к трем своим сестрам, но ему никто не открыл, поэтому он принял решение выломать дверь. Войдя в комнату, он обнаружил своих родственниц мертвыми.

Выяснилось, что после смерти их отца, который тоже был священником, сестры проживали в одной квартире с младшим братом. Он не забил тревогу, поскольку они не пускали его к себе в комнату, как и их мать.

«Меня не пускали на порог, даже когда я приносила им продукты и деньги. Я видела, что дочери теряют в весе, но они никого не слушали, кроме Олеси. Даже младшего брата, который жил с ними, слышать не хотели. Они не пускали его в свою комнату. Кричали на него отборным матом», — поделилась она.

Олеся — старшая из сестер, ей было 35 лет. Имея 3 высших образования, она нигде не работала. У девушки была чрезмерная неприязнь к представителям мужского пола, что стало основным поводом для ее увольнения с последней работы. В университете, где она занимала должность лаборанта, один из преподавателей стал проявлять к ней интерес. Эти нежелательные ухаживания оказали серьезное негативное влияние на ее психическое состояние, и она стала затворницей, к чему также принуждала своих сестер, а те покорно подчинялись, пишет издание.

Все трое жили на пенсию матери. В последнее время они активно отказывались от еды.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов в квартиру старшая сестра лежала на полу с вытянутыми руками и ногами, средняя находилась на матрасе слева от двери, а младшая лежала на кровати. В комнате не было ни телевизора, ни телефонов. Здесь были лишь кровати, книги и иконы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Кто это сделал — следствию еще предстоит выяснить.