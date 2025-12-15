Свиные головы раскидали на мусульманском кладбище после теракта в Сиднее

Неизвестные раскидали свиные головы на мусульманском кладбище после теракта на пляже в Сиднее из-за отказа лидеров местной уммы хоронить террориста, сообщает Mash .

Теракт резко осудили духовные лидеры и фактически насильно отрекли от ислама убитого террориста и его сына, который остался жив. После этого на одном из крупных мусульманских кладбищ появились свиные головы.

В Сиднее минимум двое стрелков открыли огонь из винтовок на побережье. Неизвестные начали стрелять в разгар торжеств по случаю начала Хануки, на которые собралось несколько тысяч членов еврейской общины.

По предварительным данным, погибли 16 человек, не менее 40 получили травмы. Среди пострадавших — гражданка России. Позднее установили личность одного из стрелков.

В понедельник флаги Австралии приспустили в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее. К мероприятию могут присоединиться не только власти, но и любые организации.

