Личность одного из стрелков на побережье Сиднея установлена полицией

Правоохранительные органы Нового Южного Уэльса установили личность одного из злоумышленников, устроивших стрельбу на сиднейском побережье. Информацию об этом распространил канал ABC, ссылаясь на собственные источники в полиции, сообщает ТАСС .

Установлено, что одним из нападавших являлся Нарвид Акрам, зарегистрированный в районе Бонниригг, расположенном в юго-западной части Сиднея. В настоящее время в его жилище проводятся следственные мероприятия в связи с расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что злоумышленниками была открыта стрельба по собравшимся в районе Бондай-Бич в Сиднее во время празднования еврейской Хануки. По предварительным данным, погибли 10 человек, есть также несколько десятков пострадавших.

Полиция заявила о нейтрализации одного стрелявшего в процессе задержания, второй получил ранения и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также поступали сведения о задержании третьего лица, причастного к нападению. Расследование случившегося продолжается.

В Сети также появились кадры, как один из прохожих обезоружил одного из стрелков. На соответствующем видео видно, как мужчина подошел к злоумышленнику со спины, затем набросился, схватившись за винтовку. Через несколько секунд оружие было уже в его руках.

