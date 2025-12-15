сегодня в 02:59

В Австралии в знак траура и скорби о жертвах теракта в Сиднее приспустят флаги

Флаги Австралии в понедельник будут приспущены властями в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее, сообщает РИА Новости .

Флаг Австралии будет приспущен на всех зданиях и учреждениях, занимаемых австралийскими правительственными и связанными с ними ведомствами.

«Другие организации также могут принять участие», — сообщил офис премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

Число погибших в результате теракта на пляже в австралийском Сиднее увеличилось до 16, еще не менее 40 человек получили ранения.

В Австралии неизвестные устроили стрельбу на побережье. В Сети появились кадры с места преступления, на которых видно, как очевидцы оказывали помощь пострадавшим.

Неизвестные начали стрелять в разгар торжеств по случаю начала Хануки, на которые собралось несколько тысяч членов еврейской общины.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу в Сиднее, предположительно, из винтовок.

