Сулейманов не признал свою вину по делу об убийстве

Миллиардер Ибрагим Сулейманов отрицает свою причастность к уголовному преследованию, связанному с организацией двух убийств 20 лет назад, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

3 октября Басманный суд Москвы принял решение о заключении Сулейманова под стражу на два месяца. Ему инкриминируют организацию не только двух убийств, но и покушения на убийство, однако он категорически отрицает свою вину в случившемся в 2004 году.

«Вину не признает», — сказал один из защитников Сулейманова.

Ранее суд отправил под стражу второго подозреваемого по делу об убийстве 20-летней давности. Еще один подозреваемый скончался после задержания от проблем с сердцем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.