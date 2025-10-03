Подозреваемый в убийстве бывшего руководителя ФСФО скончался после задержания

В Одинцовском районе Подмосковья правоохранительные органы задержали 55-летнего Абакара Д., которого считают причастным к убийству экс-главы ФСФО Георгия Таля. Информацию об этом предоставил источник РЕН ТВ .

Задержание произошло 1 октября и сопровождалось обысками, в ходе которых мужчина пытался сопротивляться сотрудникам правоохранительных органов. После доставки в отделение для допроса подозреваемый неожиданно умер, предположительно, из-за сердечной недостаточности.

Согласно имеющейся информации, задержанный являлся одним из лидеров преступной группировки из Дагестана. Источник утверждает, что перед смертью Абакар успел указать на предполагаемого организатора убийства — миллиардера Ибрагима Сулейманова.

Бывшая жена подозреваемого в убийстве Таля не располагает информацией о судьбе экс-супруга. В разговоре с журналистами Любовь Д. сообщила, что не имеет сведений о том, жив ли ее бывший муж Абакар Д., которого подозревают в убийстве экс-руководителя ФСФО Георгия Таля.

Женщина отметила, что с апреля 2025 года они официально разведены. По ее словам, Абакар не был причастен к убийствам, а занимался предпринимательской деятельностью и воспитанием дочери.

Как подчеркнула Любовь Д., делами предполагаемого убийцы теперь будет заниматься их 19-летняя дочь, которая получает образование сразу в двух высших учебных заведениях и только начинает разбираться в семейных вопросах.

В Москве также произошло задержание бизнесмена-миллиардера Сулейманова Ибрагима. Его подозревают в причастности к убийству экс-руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, которое случилось 20 лет назад.

