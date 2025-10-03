Суд арестовал фигуранта дела миллиардера Дарбишева на два месяца

Московский Басманный суд арестовал Муххамеда Дарбишева, проходящего по делу миллиардера Ибрагима Сулейманова, которого подозревают в связи с убийством, произошедшим в 2004 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд Басманного района Москвы поддержал ходатайство следователя о применении меры пресечения в форме содержания под стражей к Дарбишеву Муххамеду Гаджимуратовичу, обвиняемому в совершении деяния, квалифицируемого как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сроком на 60 суток.

Дарбишев будет находиться под арестом до 2 декабря 2026 года. Ранее сообщалось, что другой подозреваемый в рамках этого же уголовного дела скончался от проблем с сердцем после задержания.

Также был задержан в Москве Сулейманов, которого подозревают в совершении убийства прошлых лет. После задержания для него дважды вызывали бригаду скорой помощи из-за ухудшения самочувствия. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета.

В 2024 году Ибрагим и Расул Сулеймановы являлись конечными владельцами крупной компании в сфере информационных технологий «Сирена-трэвел».

