Задержанному бизнесмену Сулейманову два раза вызывали скорую помощь на Петровку
Фото - © Telegram-канал Mash
Задержанному российскому миллиардеру Ибрагиму Сулейманову два раза вызывали скорую помощь в отделение полиции на «Петровке 38». Бизнесмен говорил, что у него болят спина и шея, сообщает Mash.
Неизвестно, по какой причине эти симптомы появились в процессе задержания. Доктора скорой помощи сделали Сулейманову обезболивающие уколы.
Бизнесмена допрашивают по делу об убийстве, которое было совершено в 2004 году.
Ранее сообщалось, что Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Правоохранители допускают, что миллиардер мог заказать главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Того расстреляли в центре Москвы в 2004 году. Мужчина умер в больнице.
Два дня назад силовики провели задержание предполагаемого киллера. Через некоторое время был схвачен и Сулейманов.
