Задержанному бизнесмену Сулейманову два раза вызывали скорую помощь на Петровку

Задержанному российскому миллиардеру Ибрагиму Сулейманову два раза вызывали скорую помощь в отделение полиции на «Петровке 38». Бизнесмен говорил, что у него болят спина и шея, сообщает Mash .

Неизвестно, по какой причине эти симптомы появились в процессе задержания. Доктора скорой помощи сделали Сулейманову обезболивающие уколы.

Бизнесмена допрашивают по делу об убийстве, которое было совершено в 2004 году.

Ранее сообщалось, что Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Правоохранители допускают, что миллиардер мог заказать главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Того расстреляли в центре Москвы в 2004 году. Мужчина умер в больнице.

Два дня назад силовики провели задержание предполагаемого киллера. Через некоторое время был схвачен и Сулейманов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.