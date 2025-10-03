Миллиардера Сулейманова задержали за убийство, совершенное в 2004 году
Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали, предположительно, за убийство, которое произошло в 2004 году. Правоохранители допускают, что бизнесмен мог заказать главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, сообщает «112».
Таль специализировался на банкротстве московских аэропортов. Мужчина был расстрелян в центре Москвы.
Он смог выжить. Его госпитализировали в московскую больницу. Однако через несколько часов мужчина скончался от сильных ранений в реанимации.
Два дня назад правоохранители задержали киллера. В ночь на 2 октября был задержан и Сулейманов. Его подозревают в убийстве.
