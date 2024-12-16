Суд в Москве арестовал женщину, насмерть сбившую ребенка на Porsche

Щербинский районный суд Москвы на 2 месяца арестовал женщину, которая за рулем автомобиля Porsche Cayenne насмерть сбила 9-летнего ребенка и его няню, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно версии следствия, 14 декабря нетрезвая Наталья С. за рулем черной элитной иномарки двигалась по коттеджному поселку в Новой Москве. Затем обвиняемая не справилась с управлением и выехала на тротуар, где совершила наезд на ребенка и его няню. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

После смертельного ДТП женщина отказалась от медицинского освидетельствования. При этом автоледи уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигурантке грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля будущего года.