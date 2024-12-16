Убившая ребенка на Porsche женщина отказалась от медосвидетельствования

Женщина на Porsche Cayenne, которая 14 декабря насмерть задавила ребенка в Новой Москве, после ДТП отказалась от медицинского освидетельствования, сообщает РИА Новости .

Автоледи на Porsche уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. Ранее она врезалась в деревья, а 14 декабря сбила няню с 9-летним ребенком. Мальчик получил смертельные травмы, в больницу его привезли с остановкой сердца, но врачи не смогли спасти ребенка. Няня получила закрытую черепно-мозговую травму.

«Предварительно установлено, что у женщины не было страхового полиса на автомобиль, — сказал источник в правоохранительных органах.

На водителя был оформлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Кроме того, на женщину оформили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ в прохождении медосвидетельствования.