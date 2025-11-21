Суд в Москве арестовал убийцу жены и дочери бизнесмена Казаряна

Суд заключил под стражу гражданина Молдавии, который является настоящим убийцей жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна. Вину он признал, но возражал против ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчину обвинили по п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение).

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года. Преступник пробрался в дом на Шаболовке, хотел украсть вещи в подъезде. С крыши он увидел приоткрытое панорамное окно и влез в квартиру, где принялся искать ценные вещи.

В какой-то момент он столкнулся с хозяйкой квартиры — супругой Казаряна. Женщина начала кричать, после чего обвиняемый зарезал ее кухонным ножом. Увидев малолетнюю дочь, он расправился и с ней. Затем он вытер нож, собрал все ценное и покинул квартиру, приняв меры конспирации.

Несколько лет главным обвиняемым по делу был сам предприниматель, который в день убийства проиграл 200 тыс. долларов в казино. Казарян свою вину не признавал. 2,5 года он провел за решеткой, после чего был реабилитирован. Адвокаты смогли доказать его невиновность.

