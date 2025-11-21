Виноват не муж: СК раскрыл убийство жены и дочери бизнесмена Казаряна в Москве

Следователи вычислили настоящего убийцу жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна. Преступление произошло в Москве 10 лет назад, главным обвиняемым несколько лет был сам предприниматель, сообщает пресс-служба СК РФ .

Трагедия произошла в пентхаусе на Шаболовке в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года. Там нашли тела женщины и ее малолетней дочери 2005 года рождения с признаками насильственной смерти.

Сначала в убийстве жены и ребенка обвиняли главу семейства, так как выяснилось, что в ночь трагедии он проиграл 200 тыс. долларов в казино и возвращался домой в расстроенных чувствах. Однако сам бизнесмен свою вину не признавал. 2,5 года он провел за решеткой, после чего был реабилитирован. Адвокаты смогли доказать его невиновность.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали убийцу, но его личность долгое время не удавалось установить. Найти подозреваемого удалось благодаря обнаруженным на месте происшествия и изъятым папиллярным узорам пальцев рук, которые мужчина оставил на комоде.

В дальнейшем выяснилось, что преступник — гражданин Молдавии. Он убил женщину и ребенка, пытаясь ограбить квартиру. После совершения преступления он уехал из РФ, но потом вернулся.

Подозреваемому уже предъявлены обвинения. С ним проведены следственные действия, он признался в преступлении. Вскоре ему изберут меру пресечения.

