Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела о подрыве генерала Кириллова

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил под арест второго фигуранта уголовного дела о подрыве главы войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По решению суда Батухан Точиев будет находиться под стражей 1 месяц и 1 сутки, то есть до 17 февраля 2025 года включительно. Его подозревают в причастности к подрыву Игоря Кириллова и его помощника, в результате чего оба мужчины погибли.

Ранее суд отправил под стражу Рамазана Падиева. Этот подозреваемый в совершении преступления в отношении Кириллова будет находиться под стражей 1 месяц и трое суток.

17 декабря 2024 года в Москве произошел теракт — взрыв на Рязанском проспекте унес жизни Игоря Кириллова и его помощника. Исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов активировал взрывное устройство, спрятанное в самокате возле подъезда, из которого выходили военные. В настоящее время он содержится под стражей.

Следствием установлено, что группа сообщников, выполняя распоряжения координатора, заблаговременно подготовила убежище для Курбонова. В ноябре 2024 года они сняли комнату в подмосковном хостеле на деньги, выделенные организатором теракта, и обеспечили исполнителя ключами от помещения.