Фигуранту дела о подрыве генерала Кириллова избрали меру пресечения

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Фигуранта дела о подрыве главы войск РХБЗ Кириллова отправили в СИЗО

Басманный райсуд Москвы отправил под стражу Рамазана Падиева, фигуранта дела о подрыве главы войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Злоумышленника, обвиняемого по трем статьям УК, заключили в следственный изолятор на 1 месяц и 3 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Следствие считает, что Падиев вместе с другим фигурантом дела Батуханом Точиевым действовали по указу куратора. Они арендовали комнату в подмосковном хостеле, где жил обвиняемый исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов.

Куратор присылал Точиеву деньги для оплаты жилья, а Падиев приезжал в гостиницу и вносил средства за аренду.

Падиев обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 (теракт), части 4 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Курбонов, которому инкриминируют подрыв генерала Кириллова, отправлен в СИЗО до 17 февраля. Он обвиняется по трем статьям: убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов.

17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, при котором погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник. Бомбу заложили в припаркованный к подъезду самокат, он взорвался рядом с военачальником.