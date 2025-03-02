Стрелок приходил в ТЦ в Мытищах два раза и ругался с охранниками

Мужчина, который устроил в воскресенье стрельбу в мытищинском торговом центре «Красный кит», приходил в туда дважды, сообщает SHOT .

Первый раз агрессор начал ругаться с охранниками около фуд-корта. Его избили и выгнали из торгового центра.

Затем мужчина вернулся снова. Он заявил охранникам: «Вы же сказали, что если я еще раз приду, вы меня побьете». Тогда снова завязался конфликт, после чего злоумышленник достал травматический пистолет.

Очевидцы рассказали, что когда неадекватного посетителя вывели во второй раз, то он стал звонить знакомым и кричать, что «применил оружие только для самообороны».

Ранее местные паблики написали, что слышна стрельба в торговом центре «Красный кит». Предварительно, в данном инциденте пострадали три человека. Также полиция и машины скорой помощи прибыли к ТЦ.