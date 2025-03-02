Достал пистолет: опубликовано видео стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Telegram-канал Baza разместил видео с камер наблюдения, на которых запечатлены драка и стрельба в торговом центре «Красный кит» в Мытищах.

На видео показано, что мужчина достал пистолет и стал целиться в охранников. Его пытаются остановить трое охранников ТЦ. Они кружат около входа и сбивают ограждение, затем мужчину все же ловят и начинают бить.

Как рассказали очевидцы, злоумышленник с пистолетом провоцировал охранников ТЦ. Он спрашивал, побьют ли они его «как в прошлый раз».

Предварительно, в данном инциденте пострадали три человека.

Ранее местные паблики написали, что слышна стрельба в торговом центре «Красный кит».