Стрельба в ТЦ «Красный Кит»: в Мытищах посетители бегут из магазинов

Telegram-канал «Мытищи.Live Новости» сообщает, что была слышна стрельба в торговом центре «Красный кит».

Подробности происшествия уточняются.

На видео из ТЦ показано, что посетители спешно покидают магазины, некоторые бегут, на эскалаторах много людей.

Ранее на северо-западе Москвы бородатые парни устроили стрельбу по окнам дома, в котором живет девушка одного из них. После этого она вызвала полицию и дебоширов задержали.