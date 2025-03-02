Стрельба в ТЦ «Красный Кит»: в Мытищах посетители бегут из магазинов
Звуки выстрелов раздались в ТРЦ «Красный Кит» в Мытищах
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Telegram-канал «Мытищи.Live Новости» сообщает, что была слышна стрельба в торговом центре «Красный кит».
Подробности происшествия уточняются.
На видео из ТЦ показано, что посетители спешно покидают магазины, некоторые бегут, на эскалаторах много людей.
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