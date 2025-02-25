Бородатые парни устроили стрельбу в Москве после получения отказа от девушки

Мужчины устроили стрельбу в Москве после получения отказа от девушки

На северо-западе Москвы бородатые молодые люди устроили стрельбу по окнам дома, в котором живет девушка одного из них. После этого дама вызвала полицию и дебоширов задержали, сообщает «МК: срочные новости» .

Стрельба произошла на улице Фомичевой в Северном Тушино. Утверждается, что сперва мужчины «долго буянили» под дверью подруги одного из них, после чего вышли на улицу. Снаружи они стали стрелять по окнам девушки из светошумового пистолета.

По итогу всю троицу задержали полицейские. Издание не уточняет дальнейшую судьбу злоумышленников.

Ранее житель Северного Бутова открыл стрельбу из сигнального пистолета по собакам. Сперва мужчина светил в питомцев лазерной указкой, после чего устроил пальбу.

