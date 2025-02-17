Мешали спать: пьяный москвич пальнул в собак из «сингалки» через окно квартиры

Житель Северного Бутова стрелял в собак из сигнального пистолета через окно

39-летний житель московского района Северное Бутово произвел выстрел из окна из сигнального пистолета. Инцидент произошел во дворах на бульваре Дмитрия Донского, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По словам стрелявшего, ему не понравились владельцы собак, которые прогуливались по улице. Началась словесная перепалка.

Нарушитель правопорядка сначала светил в питомцев с помощью лазерной указки. Затем он взял сигнальный пистолет и выстрелил в них из окна.

Правонарушитель сказал, что приобрел «Сигнал охотника» для стрельбы сигнальными патронами в 2014 году. Тогда мужчина активно занимался туризмом.

В вечер, когда произошел инцидент, правонарушитель употребил горячительные напитки, а затем лег спать. После этого мужчина услышал лай собак с улицы.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых произошел инцидент.

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