Мешали спать: пьяный москвич пальнул в собак из «сингалки» через окно квартиры
39-летний житель московского района Северное Бутово произвел выстрел из окна из сигнального пистолета. Инцидент произошел во дворах на бульваре Дмитрия Донского, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
По словам стрелявшего, ему не понравились владельцы собак, которые прогуливались по улице. Началась словесная перепалка.
Нарушитель правопорядка сначала светил в питомцев с помощью лазерной указки. Затем он взял сигнальный пистолет и выстрелил в них из окна.
Правонарушитель сказал, что приобрел «Сигнал охотника» для стрельбы сигнальными патронами в 2014 году. Тогда мужчина активно занимался туризмом.
В вечер, когда произошел инцидент, правонарушитель употребил горячительные напитки, а затем лег спать. После этого мужчина услышал лай собак с улицы.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых произошел инцидент.
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