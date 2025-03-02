Полиция и машины скорой помощи прибыли к ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Сотрудники полиции и кареты скорой помощи прибыли к мытищинскому торговому центру ТЦ «Красный кит», где произошла драка со стрельбой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как у входа в ТЦ стоят люди, а также автомобили полиции и скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

«Страшно было очень, люди бежали и кричали „стрельба“. Магазины резко закрылись, я по ходу поседела пока до выхода бежала», — рассказала одна из посетительниц.

В результате инцидента пострадали минимум 3 человека, среди которых два охранника и сам стрелок. Конфликт начался, когда охрана ТЦ не пропустила мужчину в черной куртке. Он достал пистолет, что привело к началу драки.