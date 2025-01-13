Странный амулет: СК показал нож, которым устроили резню в магазине Подмосковья

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения 20-летнего парня на посетителей магазина в Щелкове. Правоохранители также показали нож, с которым молодой человек напал на людей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

На ручке черного ножа можно заметить шнур, на котором имеется амулет в виде человеческой головы в шлеме. По версии Следкома, именно с этим лезвием 20-летний житель Волгоградской области напал на людей в подмосковном магазине.

Нападение на продуктовый магазин произошло утром 13 января. В момент происшествия злоумышленник был пьян. В результате случившегося пострадали три человека, им оказана медицинская помощь.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).