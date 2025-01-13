В Подмосковье 20-летний приезжий устроил резню в магазине

сегодня в 11:17

В подмосковном Щелкове 20-летний парень напал на посетителей магазина и начал резать их ножом. В результате произошедшего пострадали три человека, злоумышленник задержан, сообщила пресс-служба региональной полиции.

Происшествие случилось утром 13 января в магазине на улице Краснознаменская. Пьяный парень 2004 года рождения зашел в магазин с ножом, после чего начал нападать на посетителей.

«В торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям», — заявили правоохранители.

На кадрах с места ЧП можно заметить, как нападавшего роняет на землю один из посетителей, после чего к ним подбегает женщина.

После случившегося в больницу обратились трое пострадавших. У них зафиксированы резаные раны.

В сообщении полиции указано, что злоумышленник — житель Волгоградской области, он задержан. В ситуации разбираются силовые структуры.