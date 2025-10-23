Столичный суд отправил блогера Сидоропуло в колонию на 6 лет за мошенничество

Столичный Савеловский райсуд отправил в колонию блогера Андрея Сидоропуло, который также известен под псевдонимом Andrey SD. Он виновен в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Блогера признали виновным в 40 преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Сидоропуло лишили свободы на 6 лет, их он проведет в колонии общего режима. Его также оштрафовали.

По информации РИА Новости, Сидоропуло продавал образовательные программы и курсы по арбитражу трафика, убеждая людей, что является профессионалом и высококлассным специалистом в этой области. Также он представлялся автором программы обучения, обещал клиентам высокий и легкий заработок. Однако выполнять обещанное не планировал.

Сидоропуло, чтобы легализовать деньги, купил Lamborghini за 22 млн рублей и оформил авто на бабушку.

