Столичный суд арестовал фигурантов дела о взятке замглавы Дмитровского округа

Органы предварительного расследования ходатайствовали об избрании подозреваемым меры пресечения. Суд удовлетворил прошение.

Так, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Сергея Дубкова и Светлану Оберчук отправили под стражу на срок 1 месяц 30 суток.

Суд отправил под домашний арест на срок 1 месяц 30 суток Сергея Зыкова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее суд на 2 месяца арестовал замглавы Дмитровского округа Ионова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.