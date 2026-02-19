Стало известно о состоянии пострадавшего при нападении в школе Прикамья
Пострадавший в школе Прикамья находится в стабильном гемодинамическом состоянии
В министерстве здравоохранения Пермского края проинформировали о состоянии подростка, пострадавшего в ходе нападения одноклассника, вооруженного ножом, в одной из школ Александровска, сообщает RT.
«Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция», — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что подростка планируют доставить в пермскую больницу — борт санавиации уже отправился в Березники.
Ранее поступала информация, что в Александровске учащийся седьмого класса нанес ножевое ранение другому школьнику, который был впоследствии госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
